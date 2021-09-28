نشرة الرياضة.. موسمياني يحتوي عمار حمدي.. الزمالك يطلب تعديل عقود الرعاية.. شرط مثير في عقد شوقي غريب مع المنتخب

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 28-9-2021 عددا من الأخبار الرياضية المهمة على مستوى الساحة المصرية والعالمية، نرصدها لكم كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم 28-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 28-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا .

ليالي الأبطال.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق باريس سان جيرمان منافسه مانشستر سيتي، اليوم، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الزمالك: نحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعاية

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن القلعة البيضاء تحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعاية للمنافسة مع الكبار .



عبدالله السعيد يشكو مركز التسوية بالمحكمة الرياضية .. تفاصيل

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته تقديم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز شكوي ضد اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم بالمحكمة الرياضية الدولية الكاس .

الزمالك يجدد عقود ثلاثي الفريق

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن نادي الزمالك سيجدد عقد ثلاثي الفريق الأول، خلال الأيام المقبلة.

إبراهيم سعيد عن تولي شوقي غريب تدريب المنتخب الأولمبي: ماشية بالحب

هاجم إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية ، اتحاد الكرة بعد قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الاوليمبي .



أحمد مجاهد يكشف عن شرط مهم في عقد شوقي غريب

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، سبب تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي.



شوقي غريب ينفي شائعات توبيخه لصلاح محسن في أولمبياد طوكيو

قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، أنه كان مرشحًا لتولي تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم.



تعليق مثير لهاني حتحوت على تولي شوقي غريب تدريب المنتخب الأولمبي.. فيديو

علق الإعلامي هاني حتحوت، على تولي كابتن شوقي غريب، الإدارة الفنية لـ المنتخب الأولمبي مرة أخرى، قائلا «شوقي غريب اسم مخضرم، لكن لماذا ندور في نفس الفلك، خاصة في ظل وجود صف أسامي يرغب في التجربة».

تفاصيل جلسة موسمياني لاحتواء ثورة عمار حمدي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عقد جلسة مع عمار حمدي، لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.