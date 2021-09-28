وزير النقل: شحن القطار الأول من إسبانيا منتصف نوفمبر القادم

في مستهل زيارته لإسبانيا ..

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية اجتماعا موسعا مع الإدارة العليا لشركة تالجو بحضور كارلوس اوريول (رئيس الشركة) وكذلك جونزالو فيرنانديز (العضو المنتدب) و منى عرفة (القائم بأعمال السفير المصري بإسبانيا) وذلك بالمقر الرئيسي لشركة تالجو بمدريد.

وذلك في مستهل زيارته لإسبانيا لبحث دعم التعاون المشترك فى مشروعات النقل المختلفة ومتابعة خطة إنتاج عدد 6 قطارات تم التعاقد عليها مع تالجو الإسبانية العالمية

في بداية اللقاء رحب رئيس شركة تالجو بوزير النقل في زيارته الأولى الي اسبانيا والى شركة تالجو مؤكداً أنها تجسد التعاون المثمر بين الجانبين ثم عرضت شركة تالجو فيلم تعريفي عن الشركة باعتبارها احد اكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم والتي بدأت انتاجها منذ اكثر من سبعين عاماً.

ثم قدمت شركة تالجو عرض تقديمي عن موقف مشروع توريد 6 قطارات الى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي تضمن صور لعربات الدرجة الأولى والثانية. كذلك اكدت شركة تالجو انها تعطي هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها.كما أكدت على التزامها بشحن القطار الأول من اسبانيا منتصف شهر نوفمبر القادم على ان يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا. وتلا ذلك استعراض الشركة لكافة المميزات الفنية لقطاراتها والتي مكنتها من الاستحواذ على اكثر من ٦٠٪؜ من القطارات السريعة العاملة بأسبانيا .

ومن جانبه اكد الوزير ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ بناء على توجيهات القيادة السياسية خطة شاملة لتطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات ركاب السكك الحديدية والتي تمثلت في هذا التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية بالإضافة الى التعاقد مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجرى على تصنيع و توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تصل دفعاتها تباعاً بالإضافة الى تطوير وتحديث الاسطول الحالي مشيرا إلى أهمية الالتزام بالخطة الزمنية التي تم الاتفاق عليها وان يتم ضغط وتكثيف جدول توريد القطارات.



كما أكدت شركة تالجو رغبتها في التعاون مع وزارة النقل في مجال عربات النوم وقدمت الشركة عرضاً تقديميا عن تكوين قطار النوم المقترح منها والذي يطابق اعلى المعايير الأوروبية. وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بخصوص تقديم عرض متكامل من شركة تالجو لهذا المشروع مصحوباً بتمويل ميسر وكذلك قيام الشركة بالتعاون مع مصنع سيماف في هذا المشروع.



في نهاية الاجتماع، اكد وزير النقل ان هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتي ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية والتي يمكن للطرفين التعاون فيها.



وبعدها قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بجولة داخل مصنع تالجو بمدريد حيث شاهد الوزير كافة إمكانيات شركة تالجو في تصنيع الجرارات حيث تفقد الجرار الأول الجاري تصنيعه وفقا لعقد الشركة الأخير مع دولة المانيا وكذلك تم تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجاري تصنيعها الى دولة اسبانيا. كما تفقد الوزير احد القطارات التي تم تصنيعها واختبارها بالكامل. ثم توجه الوزير لزيارة ورشة التجهيز اليومي لقطارات شركة تالجو بالعاصمة مدريد.

واطلع الوزير على نموذج الصيانة التي ستقوم الشركة باتباعه وفقا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث تجهيزات الورشة و منهجية الصيانة وذلك من خلال تفقد اعمال الصيانة الدورية لاحد قطارات شركة تالجو فائقة السرعة والتي تعمل على الشبكة باسبانيا منذ اكثر من عشرين عاما.

كما اكدت شركة تالجو انها ستقوم بتجهيز الورشة الجاري تنفيذها خصيصا لقطارات تالجو بورش الفرز بمعدات مماثلة للمعدات المستخدمة في هذه الورشة.

وبعد ذلك اطلعت شركة تالجو الوزير على منظومة الصيانة التنبؤية (T Smart) التي سيتم اتباعها في عقد توريد الست قطارات مع الهيئة والتي سيتمكن فريق الصيانة من خلالها على التعرف على حالة القطار اثناء المسير على الشبكة وتحديد الأعطال ان وجدت قبل وصول القطار الى الورشة من خلال المستشعرات المتواجدة على مكونات القطار الرئيسية.

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