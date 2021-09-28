ليفربول في ضيافة بورتو بـ دوري أبطال أوروبا .. الليلة

يحل ليفربول الإنجليزي بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح نجم الفريق، ضيفا على بورتو البرتغالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ليفربول في مجموعة تضم أيضا كلا من ميلان وأتلتيكو مدريد، فضلا عن منافسه اليوم، بورتو.

ويأمل ليفربول في مباراة اليوم على ملعب بورتو، في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

وأوضح المدرب يورجن كلوب، أن ليفربول سيدخل مباراته ضد بورتو، في دوري أبطال أوروبا، دون إصابات جديدة بين صفوفه، مشيرًا إلى عودة منتظرة لغيني لنابي كيتا.

وكان اللاعب الغيني قد غاب عن مباراة السبت الماضي ضد برينتفورد بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال مواجهة نورويتش سيتي في كأس كاراباو يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه شارك في تدريب الريدز قبل السفر إلى البرتغال، مما يعني غياب هارفي إليوت وتياجو فقط عن مواجهة الغد المرتقبة ضد الفريق البرتغالي.

وعن قائمة ليفربول في مواجهة ستاد دراجاو، قال يورجن كلوب: "القائمة ستضم 23 لاعبًا. بخلاف الغائبين لفترات طويلة، تياجو وهارفي، أعتقد أن الجميع في كامل جاهزيتهم. سيكون علينا اختيار من سيبقى في ليفربول ومن سيسافر، ولكن في الوقت الحالي لا توجد إصابات جديدة، وأتمنى أن يظل الوضع على هذا الحال".

على الجانب الآخر، يغيب عن بورتو اللاعب تشانسيل مبيمبا بداعي الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع بيبي بعد غيابه عن تدريب أمس.

ومن جهته، قال المدير الفني للفريق سيرجيو كونسيساو عن مواجهة الريدز: "أي فريق سيواجه صعوبة كبيرة في اللعب ضد ليفربول. لقد بلغوا المباراة النهائية في الموسمين اللذين واجهناهم فيهما، وهذا يبرهن على قوتهم".

وأضاف: "شخصية ليفربول لم تتغير، شأنهم في ذلك شأننا. سنلعب ضد فريق، في بعض الأوقات، حسب رأيي، يكون أفضل فريق في العالم".