مؤتمر صحفي لـ كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر اليوم

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر مؤتمرا صحفيًا مصغرا قبل انطلاق تدريبات الفريق في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها الخميس المقبل، كما سيتم اليوم أيضا فتح تدريبات الفريق اليوم لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام .



في الوقت نفسه يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الصحفيين من حاملي تصريح دخول المباريات الصادر عن الاتحاد لهذا الموسم والراغبين في حضور مباراة مصر وليبيريا بالتسجيل من خلال تطبيق واتس آب على رقم ‭0112 7760955‬ بالاسم ورقم التصريح في حدود الأعداد المصرح بها.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بجانب خوض مباراتى ليبيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) ، وفى خطا الدفاع أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) ،لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) وفى الهجوم محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش) وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

وكان كيروش أعلن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب لمواجهتى ليبيا وضمن القائمة كلا من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن كوكا ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

