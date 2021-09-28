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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: ما تقوم به الدولة الآن يتخطى فكرة الإنجاز

جمال رائف
جمال رائف

قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس أشار إلى ضرورة تحمل المواطن المسؤولية، مؤكداً أن ما تقوم به الدولة الآن يتخطى فكرة الإنجاز والإعجاز.

وأضاف جمال رائف، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن فكرة سباق الزمن مهمة جداً، حتى لا يكون هناك رفاهية إهدار المكتسبات.

وأشار الكاتب والباحث السياسى، إلى أن الرئيس كان حاسم للغاية فى فكرة تصدى الدولة المصرية لأى شخص يقوم بإهدار مكتسبات الشعب المصرى.

وأكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن مصر والبحرين يجمعهما علاقات متميزة للغاية، فهناك تطابق واضح للرؤى في الكثير من القضايا إقليميا وعالميا.

وأضاف "جمال رائف" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجانب السياسي يشهد تنسيق مستمر بين البلدين، مسترسلا: البحرين داعم دائم لمصر في كافة فترات حياتها.

وفيما يخص زيارة ملك البحرين لمصر، أكد على أن الزيارة جاءت في توقيت مناسب ، في ظل ما يوجد على الساحة العربية من قضايا ومشاورات، مشيدا بموقف البحرين الداعم لمصر في قضية سد النهضة.
 

وأوضح أن ما يقوم به الرئيس السيسي من لقاءات وزيارات مع دول الجوار دليل على أن مصر تقود حراك عربي واضح من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي.
لفت إلى أن مصر وليبيا يجمعهما علاقات استثنائية، حيث تولي الدولة المصرية العشب الليبي اهتمام واضح في كافة الجوانب، سواء في الانتخابات والوضع السياسي داخل البلاد أو في المجال الاقتصادي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جمال رائف الشعب المصري صباح البلد الجانب السياسي الدولة المصرية

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