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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: الفصائل الفلسطينية تتحرك في الضفة لجر الجيش لجولة قتال مميتة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن تحرك "حماس" في الضفة الغربية، يؤكد مرة أخرى، أنها مستعدة وترغب في جر الجيش الإسرائيلي لجولة قتالية أخرى مميتة".

وأضافت الصحيفة أن حماس أثبتت في مفاوضاتها حول إعادة إعمار غزة، عدم تخليها عن المقاومة المسلحة ضد "إسرائيل".


وحول العملية الإسرائيلية في جنين والقدس، نقلت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يراقب عددًا من الفلسطينيين يخططون لتنفيذ هجمات في عُمق الاحتلال".

وكشفت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا ينتمون لخلية أسستها حماس في الضفة، كما صادرت خمسة أسلحة". وفق زعمها

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وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يطارد عددا من أفراد الخلية، زاعمه أن بناء الخلية استغرق عدة أشهر إن لم يكن أكثر من عام.

وزادت الصحيفة على ذلك بقولها إن "استشهاد 3 من عناصر كتائب القسام ومعهم آخر من سرايا القدس، يؤكد أن حركتي حماس والجهاد تتعاونان في الضفة الغربية، كما تفعلان في إدارتهما لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

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