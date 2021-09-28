شاهد.. استرداد قطعة أرض أملاك الدولة بالمحلة

شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم استلام قطعة أرض "أملاك دولة" بعدما خصصت للبناء مجمع مدارس متكامل بنطاق عزبة لونه قمر بطريق "المحلة _ المنصورة ".



كما دفعت مديرية أمن الغربية بحملة مكبرة مدعومة بطواقم أمنية ثابته ومتحركة بالمدرعات ودوريات الشرطة بالتنسيق مع مسئولي رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيس الوحدة المحلية بقرية الدواخلية وحررت قطعة الأرض مساحة 18 قيراط بنطاق عزبة لونا قمر بطريق الدائري"المحلة _ المنصورة" وجاري تنفيذ مشروع مجمع مدارس حكومي للنفع العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بشن حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وعدد من مسئولي الوحدة المحلية بقرية الدواخلية للتنفيذ قرار استراد قطعة أرض أملاك دولة اغتصبها مجهولون غرباء لإعادتها للنفع العام واستكمال مشروع بناء مجمع مدارس للخدمة الأسر والعائلات القاطنة بذات المنطقة .

وكان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق وافق علي قبول تبرع محمد الشافعي رجل الأعمال بتلك القطعة للإقامة مجمع مدارس في أوائل سنة 2018م وتم معاينتها من الجهات التنفيذية وخصصت للبناء مجمع مدارس ة تخصيصها بالمجلس التنفيذي للمحافظة وإسنادها للهيئة الأبنية التعليمية للبناء.

من ناحية أخري أعطي رئيس المدينة العمالية رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمرور على المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم و الورش و خلافه للتأكد من مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بناءا علي توجيهات

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بتفعيل دور اللجان الخاصة لمتابعة تطبيق قرارات حصر وإعادة أراضي أملاك الدولة فضلا عن الوقوف علي تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصه بفيروس كورونا المستجد.

كما أسفرت المتابعات عن تحرير 37 محضر متنوع منهم 13 محاضر كمامه و 12 محاضر اشغال طريق و ١١ محاضر نظافه و 1 محضر بيئه و مصادرة 5 شيشه و اعدام 25 من الأكواب الزجاجيه الموجوده و 4 قلب شيشه .

كما تم تطهير و تعقيم 82 مسجد و 4 مقرات للوحدات المحليه و 3 موقف سيارات و مكتب بريد الشهيدى و مكتب بريد الهياتم و مبنى الوحدة البيطرية بالعامرية و مكتب السجل المدني و مكتب بريد دمرو.

وشدد رئيس المدينة العمالية أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بقرى المركز بالتزامن مع أعمال المرور وتحرير محاضر للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الجارية .

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