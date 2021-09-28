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برلمان

أيمن محسب: الدولة تسابق الزمن لتلبية تطلعات المواطنين

أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات وشتى محافظات الجمهورية، وحجم الإنجازات التي تمت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم لم نشهدها على مدار عصور كاملة، وهذا الأمر جعل سقف آمال وطموحات المواطنين يرتفع، وأصبح الجميع لديه رغبة فى مزيد من البناء والإصلاح وتحقيق التنمية على الأرض.



وتابع محسب:" الرئيس عبد الفتاح السيسى، خير مثال وقدوة للمسئول يواصل العمل ليل نهار، ففى الصباح يتابع مشروعات قومية، وفى المساء يعقد لقاءات لمتابعة تنفيذ مشروعات اخرى، بالإضافة للجولات المكوكية فى الخارج، كل هذا أعاد للدولة المصرية هيبتها سواء الداخلية أو الخارجية، وفى نفس الوقت هذا الأمر جعل السلطتين التشريعية والتنفيذية تحذو حذو الرئيس فى العمل من أجل تحقيق رضا المواطن المصرى الذى أصبح لديه سقف مرتفع من الآمال والطموحات".

 

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وأكد عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني شهد كم من الإنجازات سواء على الصعيد التشريعى والرقابى من خلال التواصل البناء مع السلطة التنفيذية، ومن المتوقع أن نشهد مزيد من العمل خلال دور الانعقاد الثاني لإعلاء المصلحة العامة وتحقيق طفرة كبيرة لصالح المواطنين فى جميع المجالات، لأننا نريد أن يشعر المواطن أننا حقا فى جمهورية جديدة ليس لها علاقة بالجمهورية القديمة".


وفيما يخص الأجندة التشريعية، قال "محسب" إن هناك عدد من التشريعات التي تحظى بأولوية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها مشروع قانون بشأن المصريين بالخارج، يهدف لحماية المواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، بالإضافة لمشروع قانون تسجيل الآثار المصرية بالخارج، متابعا:" بعض الدول لديها أبو الهول والأهرامات هذا لأننا لا نمتلك حقوق ملكية فكرية حقيقة عالمية للحفاظ على آثارنا العظيمة.

أيمن محسب مجلس النواب المشروعات القومية السيسي البناء

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