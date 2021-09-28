علي فرج يتوج بلقب بطولة أوراكل نت سويت للإسكواش

توج البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش، ببطولة أوراكل نت سويت للإسكواش التي استضافتها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتفوق على فرج على النيوزلاندي بول كول في المباراة النهائية، بنتيجة 3 - 1، في مواجهة استغرقت 90 دقيقة.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة بين علي فرج ومنافسه النيوزلاندي، كالتالي: 9 - 11، 12 - 10 - 11- 8، 11- 8.

يذكر أن علي فرج، توج مؤخرا، بلقب بطولة “سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2021” البلاتينية للرجال والسيدات، تحت سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري قوي ومجموعة من الشخصيات العامة.

وفاز اللاعب علي فرج المصنف الأول عالمياً على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثانى عالمياً في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتيجة الأشواط 6-11, 9-11, 11-2, 11-6, 11-5 واستغرقت المباراة 74 دقيقة