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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري أمراض النساء: تأخر الإنجاب بعد سنة من الزواج

تأخر الانجاب
تأخر الانجاب

قال دكتور محمود سليمان ، استشارى أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، إن تأخر الإنجاب يعتبر بداية من بعد سنة من الزواج لأن إحصائياً 85% من السيدات بعد الزواج يحملن بدون تدخل الطبيب.

أضاف محمود سليمان ،  خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه سيتبقى 15% منهم 5% يمكن أن يحملن بعد سنتين من الزواج.

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، إلى أن السيدات تقبل على الطبيب بعد شهرين أو ثلاثة بعد الجواز فقط، نظرا لتأخر سن الزواج وعدم القدرة على رفاهية الانتظار.

وتابع استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، أن ما يتحكم فى رحم السيدة هى البويضة ومن ثم بطانة الرحم التى تستقبل الجنين .

وأكد استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، أنه عند حدوث تحور بشكل أو بآخر فى أنسجة الجسم أصبح بها مستقبلات لنفس البطانة وتأخذ نفس الدورة الشهرية للسيدة .

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، إلى أن بطانة الرحم التى تستقبل الهرمون اصبح بها نفس الأنسجة ولكن خارج الرحم ولكن فى أى مكان فى الجسم مثل تجويف البطن أو أى مكان فى الجسم .

ولفت استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ، إلى أن البطانة المهاجرة سميت بذلك الاسم لأنها هاجرت خارج تجويف الرحم وتأثير هذا هرمون الأنوثة الذي كون بويضة سميكة وبالتالي يؤثر على أى انسجة أخرى .

استشارى أمراض النساء تأخر الإنجاب أمراض النساء والتوليد محمود سليمان صباح البلد

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