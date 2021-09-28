رئيس بحوث الصحراء الأسبق: مصر تستهدف تدشين 90 محطة تحلية حتى 2037

قال الدكتور أحمد يوسف ، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ، إن الدولة المصرية تعمل على محورين أساسين على غرار ندرة الموارد المائية ، والمحور الأول يتمثل في تحلية مياه البحر، والمحور الثاني هو معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضاف الدكتور أحمد يوسف ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخصر يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن مياه التحلية كانت تساهم في جزء بسيط جدا من توفير مياه الشرب وهي لا تتعدى الـ 1% ، مشيرا إلى أن مجال تحلية المياه في السبع سنوات الماضية كانت تحدي واضح أمام الدولة المصرية لمواجهة تحديات أزمة المياه .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تدشين 90 محطة تحلية حتى العام 2037 ، ومن المنتظر تنفيذ 17 محطة منهم خلال عام 2022 .

وتابع : الدولة تنفق مبالغ باهظة لتوفير احتياجاتها من مياه الشرب ، ونجحت الوصول لـ حوالي 6.6 % من ميزانية مياه الشرب .

و شهد شرق بورسعيد ، أمس الأثنين ، افتتاح المشروع القومي الأضخم من نوعه ، وهو افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر و التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه ، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.