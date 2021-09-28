موعد إعلان هوية المدير الفني الجديد لـ النصر السعودي

لم يستقر نادي النصر السعودي، على هوية المدير الفني الجديد للفريق، الذي سيتولى المهمة الفنية للعالمي، خلال الموسم الجاري.

ونفى الوليد المهيدب مدير المركز الإعلامي في نادي النصر توصل إدارة ناديه لأي اتفاق نهائي مع أي مدرب، مؤكدًا أن هذا الملف سيتم حسمه تماماً بنهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى.

وكتب الوليد المهيدب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏نظرا لكثرة المعلومات الخاطئة حول ملف مدرب الفريق الأول من إعلاميين وقنوات رسمية، فإن إدارة النصر تؤكد حرصها على التعاقد مع الخيار الأنسب، لذلك فهي لا تزال تفاوض بعض المدربين رغم حصولها على موافقة مبدئية من مدربين آخرين".

ووجه مدير المركز الإعلامي بنادي النصر رسالة إلى جماهير ناديه بالاشارة إلى أن ملف المدير الفني الجديد سيحسم بشكل رسمي ونهائي بنهاية الأسبوع الجاري بحد أقصى.

وكانت إدارة النصر السعودي قد أقالت الأسبوع الماضي مينيزيس من الجهاز الفني، عقب خسارة الفريق من الاتحاد 1ـ3 في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين