هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي الصين واليابان

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم، الثلاثاء، قائمة لاعبيه لمباراتي اليابان والصين في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكاس العالم 2022.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر “تويتر”: “ المدير الفني ⁦هيرفي رينارد،⁩ يختار 25 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي اليابان والصين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، زيد البواردي، محمد اليامي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، محمد خبراني، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، علي البليهي، ياسر الشهراني ، حسين قاسم.

خط الوسط: علي الحسن، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو.

خط الهجوم: فهد المولد، محمد الكويكبي، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن عبود، أيمن يحيى، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية بالتساوي مع أستراليا، بالعلامة الكاملة لكل منهما برصيد 6 نقاط.