عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدولة الإماراتي: لن نتهاون في جهودنا لمكافحة الإرهاب |فيديو

وزير الدولة الامارتى
وزير الدولة الامارتى

عرضت فضائية "سكاى نيوز"، خبرا أفاد أن خليفة شاهين المرر صرح أنهم لن يتهاونوا في جهودهم لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشرك دول المنطقة ويعالج مخاوفها.

 

وأكد خليفة شاهين المرر، في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا بد من ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وشدد وزير الدولة الإماراتي، على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة، مؤكدا عدم التوقف عن التأكيد على سيادة الإمارات على الجزر التي تحتلها إيران.

وأردف المسؤول الإماراتي أنه لا بد من حشد الدعم الدولي، لأجل بلورة حلول سلمية للنزاعات، قائلا إن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلم في اليمن وليبيا وسوريا.

وبشأن الملف الأفغاني، أكد وزير الدولة الإماراتي أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وأشار خليفة شاهين المرر أهمية الحفاظ على أمن واستقرار القارة الأفريقية، قائلا إن الاتحاد الأفريقي بذل جهودا كبيرة في جهود مكافحة الإرهاب.

وزير الدولة الامارتى الإرهاب دولة الامارات الشرق الاوسط الملا الامارات ليبيا

ترشيحاتنا

تنفيذا لتكليفات الرئيس .. الري ترفع درجة الاستعداد لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات

كلب يسافر على متن طائرة خاصة لمدة طويلة.. ما القصة؟

مع اقتراب العام الدراسي| 10 نصائح تساعد الأسرة على اجتيازه بنجاح

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم ..مساعد الأمين العام يرد

نائب الرئيس الإيراني يصل موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بسبب ضحكات زملائها.. بنطلون جلد أحمر يحرج مذيعة على الهواء

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

العاجز عن الكسب أبرزها.. 4 حالات مستحقة لـ صرف معاشات أكتوبر الأسبوع المقبل

يمني مسن.. القصة الكاملة للقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في الرياض

مراوغة إثيوبية جديدة.. إعلان مثير من أبي أحمد بشأن السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

اﻟﻤﺰﻳﺪ