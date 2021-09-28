وزير الدولة الإماراتي: لن نتهاون في جهودنا لمكافحة الإرهاب |فيديو

عرضت فضائية "سكاى نيوز"، خبرا أفاد أن خليفة شاهين المرر صرح أنهم لن يتهاونوا في جهودهم لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشرك دول المنطقة ويعالج مخاوفها.

وأكد خليفة شاهين المرر، في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا بد من ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وشدد وزير الدولة الإماراتي، على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة، مؤكدا عدم التوقف عن التأكيد على سيادة الإمارات على الجزر التي تحتلها إيران.

وأردف المسؤول الإماراتي أنه لا بد من حشد الدعم الدولي، لأجل بلورة حلول سلمية للنزاعات، قائلا إن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلم في اليمن وليبيا وسوريا.

وبشأن الملف الأفغاني، أكد وزير الدولة الإماراتي أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وأشار خليفة شاهين المرر أهمية الحفاظ على أمن واستقرار القارة الأفريقية، قائلا إن الاتحاد الأفريقي بذل جهودا كبيرة في جهود مكافحة الإرهاب.