سلحفاة تتسبب بـ تأخير خمس طائرات في اليابان.. اعرف الحكاية

تسببت سلحفاة بطيئة في تأخير إقلاع خمس طائرات في أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا في اليابان.

بداية الواقعة

أبلغ طيار بشركة “رناريتا” الدولية في اليابان عن وجود سلحفاة على مدرج هبوط الطائرات قبل إقلاعه إلى جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أغلقت السلحفاة مدرج الإقلاع والهبوط في المطار.

وكانت السلحفاة تزحف عبر المدرج في مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو حتي اتصل طيار بمراقبة الحركة الجوية.

التعامل معها

وفي الوقت الذي كانت مراقبة الحركة الجوية تحاول اتخاذ إجراء، كانت السلحفاة التي يبلغ وزنها 2.1 كجم وطولها 30 سم تتجول في حوالي الساعة 11:35 صباحًا، الجمعة الماضي.

ووفقًا لصحيفة «ماينيتشي» اليابانية، توقفت الطائرات المغادرة عن العمل لمدة 15 دقيقة، حيث قام الموظفون بفحص بقية المدرج البالغ طوله 4000 متر بحثًا عن أي سلاحف أخرى.

وأوضح مكتب مطار ناريتا التابع لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أن طائرة إيرباص A380 كانت إحدى الطائرات التي تنتظر اكتمال مهمة الإنقاذ.

وقال متحدث باسم شركة الطيران عن الاضطراب غير المتوقع يوم الجمعة: «ينظر في هاواي إلى السلاحف البحرية على أنها تجلب الحظ السعيد، ونأمل أن تشير هذه السلحفاة التي جاءت لتوقف الرحلة إلى مستقبل مشرق».

وقامت شركة مطار “ناريتا” الدولي، التي اعتادت التعامل مع القطط الضالة وكلاب الراكون والأرانب، بأخذ السلاحف إلى بر الأمان.

مصدر السلحفاة

ويشتبه المسئولون في أنها تسلقت من بركة التخزين بالمطار على بعد حوالي 100 متر من المدرج.