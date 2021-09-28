الأوقاف: معسكر تثقيفي مشترك للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية .. الخميس

ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف معسكرًا تثقيفيا مشتركا للأئمة والطلاب الوافدين أيام الخميس والجمعة والسبت من 30/ 9/ 2021م حتى 2 / 10 / 2021م بالإسكندرية ، تحت عنوان : " النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم ) " ، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.



وقالت وزارة الأوقاف ان المعسكر يأتي في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، وفي ضوء مباردة " نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم ) " .

وعلى صعيد أخر قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ديننا الحنيف وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة ، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة.

الحفاظ على المرافق العامة



واستشهد الوزير في بيان له اليوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه : من علَّم علمًا ، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلًا ، أو بنى مسجدًا ، أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه " ومعنى كرى نهرا أي وسعه ، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي ، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه ، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه ، وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها .

