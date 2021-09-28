نيفين جامع: حياة كريمة تقضى على البطالة بتوفير فرص عمل للمواطنين

قالت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل من خلال مبادرة حياة كريمة للقضاء على البطالة بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية يحتوى كل مجمع على عدد من المصانع الصغيرة بالقرى الأم لتوفير فرص عمل للمواطنين.



وأضافت وزير التجارة والصناعة، خلال ندوة ينظمها المجلس الأعلي للاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اليوم "الثلاثاء"، ان رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري اعمال مبادرة حياه كريمه في جميع الوزارات للانتهاء منها في الجدول الزمني المقرر.



وأكدت أن جميع الدول تتابع عن كثب مبادرة حياه كريمة ومدى الانجازات التي حققتها الدولة المصرية بالمبادرة.



وأوضحت أن الدولة دعمت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء ١٨ مجمع صناعي في جميع المحافظات معظمها في الوجه القبلي طُرح منها 7 مجمعات في المنيا واسيوط واسوان وبني سويف والغربية والاسكندرية والبحر الأحمر.





وتابعت أن الوزارة تعمل على تحديد الانشطه للمواطنين حسب احتياجات الدولة لتقليل الاستيراد من الخارج وتوطين الصناعات المحليه وتدريب اصحاب المشروعات لإدارة المشروع بشكل مميز.