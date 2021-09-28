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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نيفين جامع: مصر تشارك بجناح كامل في معرض إكسبو 2020 بدبي

صدى البلد

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر تشارك بقوة هذا العام بجناح كامل بمعرض إكسبو ٢٠٢٠ بدولة الإمارات المقرر افتتاحه في بداية شهر أكتوبر القادم. 

  
وأضافت “جامع”، خلال ندوة ينظمها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر اليوم، الثلاثاء، أن مصر تعمل على عرض جميع المشروعات القومية والإنجازات التي تمت في جميع السنوات السابقة في كافة المجالات سواء البنية التحتية بمبادرة حياة كريمة وشبكات الطرق والكباري ومشروعات الإسكان والزراعة ومجالات الصحة والتعليم.
 

وأوضحت وزيرة التجارة، أن مصر تشارك بعدد من القطع الأثرية بالمعرض لإبراز الحضارة المصرية مع عرض آخر ما تم إنجازه بالمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين لربط الحاضر بالمستقبل.
 

وتابعت أن فعاليات إكسبو سيستمر لأكثر من 6 أشهر لجذب الاستثمارات داخل مصر وعرض أبرز أعمال الدولة.

المشروعات القومية حياة كريمة العاصمة الإدارية الجديدة إكسبو 2020 مبادرة حياة كريمة

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