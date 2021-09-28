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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 17 محضرا تموينيا في حملات على المخابز والأسواق بديروط

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على شن حملات دورية لرؤساء المراكز والأحياء لهذه القطاعات المختلفة للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ومناسب لافتاً إلى ضرورة شن حملات للتفتيش والمتابعة خاصة في القطاع التمويني بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.


وأوضح محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تحرير 17 محضر تمويني بينهم ١٠ محاضر في مجال الرقابة على المخابز بدائرة مركز ديروط (٤ محاضر نقص وزن ، و ٣ محاضر عدم نظافه أدوات العجن والرغف ، و ٢محضر إنتاج خبز غير مطابق ، ومحضر عدم إعلان عن اسعار ومواعيد العمل والانتاج) ، و ٧ محاضر في مجال الرقابة على الأسواق العامة والمحلات التجارية (لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر) وذلك خلال حملات دورية على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز مؤكداً على استمرار الحملات على كافة منافذ البيع والأسواق ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها وبالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين رئاسة المركز والتموين والطب البيطري والصحة والمتابعة الميدانية .


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

محافظ أسيوط حملات تموينيه تحرير محاضر المخابز الاسواق مركز ديروط

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