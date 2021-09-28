لبحث سبل التعاون .. مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.



أكد الدكتور مصطفى الفقي على قوة العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية. ولفت إلى أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالحرص الكبير على تقوية وتدعيم العلاقات مع قارتي آسيا وإفريقيا.



وقال الفقي إن كوريا الجنوبية هي مثال حقيقي لدولة متقدمة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في وقت قصير، خاصة في مجال الصناعات والتكنولوجيا.

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من جانبه، أكد السفير هونج جين ووك حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، لافتًا إلى وجود العديد من مشروعات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال الصناعات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العديد من برامج التبادل الطلابي بين الجانبين.



وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن حرصه على توسيع نطاق التعاون والشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الثقافة، مؤكدًا أنه يأمل في التعاون مع مكتبة الإسكندرية والاستفادة من خبراتها في مجال حفظ ورقمنة التراث.



وفي ختام الزيارة أعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لحرص السفير على تدعيم العلاقات في مجال الثقافة، مؤكدًا حرص مكتبة الإسكندرية على إقامة مشروعات تعاون ثقافية بين الجانبين.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير هونج جين ووك عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية.