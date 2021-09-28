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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن تسير وحدك .. كلوب ينعى أسطورة ليفربول

يورجن كلوب المدير
يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

نعى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، روجر هانت أسطورة الريدز، الذي توفي، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول :" إنها أخبار محزنة حقا، مشاعرنا وحبنا مع عائلته".

تابع كلوب :" لسوء الحظ يتكرر الأمر دائما، في هذه اللحظة نقول وداعا للعظماء الذين صنعوا مجد نادينا".

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أضاف كلوب :" قيل لي  إن الجماهير أطلقت عليه في الماضي “ السير روجر” تكريما له،  لقد هدافا عظيما لم يتوقف عن مساعدة زملائه في الفريق؛ أعتقد  لو تواجد مع فريقنا الحالي، لكن أمرا رائعا".

تابع:" إنه السير روجر، سوف نتذكره وننعيه خلال الأيام القادمة .. لن تسير وحدك".

 وانضم  روجر هانت إلى ليفربول  في يوليو 1958 ، قادما من فريق الهواة القريب ستوكتون هيث عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، وقضى 11 عامًا ونصف في أنفيلد.

وسجل روجر هانت 285 هدفًا بقميص نادي ليفربول، كان بمثابة رقم قياسي حتى تجاوزه إيان راش في عام 1992.

يذكر أن روجر هانت توج أيضا بكأس العالم مع  منتخب إنجلترا في عام 1966.

كلوب ليفربول روجر هانت أسطورة ليفربول نادى ليفربول

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