ستيلا فيتا.. سيارة بمقصورة مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية وتسير 730 كيلومترا

أذاعت فضائية يورونيوز عربي، لابتكار طلاّب جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، حيث طوروا مركبة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، ويمكنها السير لمسافة تصل إلى 730 كيلومتراً بالطاقة الكهربائية المولَّدة ذاتياً.

السيّارة التي أطلق عليها مصمموها اسم "ستيلا فيتا"، تحمل على سطحها ألواحاً شمسية بمساحة تبلغ نحو تسعة أمتار، ويمكنُ مد تلك الألواح المنزلقة إلى الخارج لمساحة تبلغ 17.5 متراً مربعاً.

تقول الطالبة بوت فان داسلر، من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا: "نحن لا نسميها عربة، بل نسميها منزلاً مستقلاً يسير على عجلات، وهذا لأننا مستقلّون من ناحية مصدر الطاقة".

وأعربت داسلر عن اعتقادها بأنها وزملائها في الجامعة، ومن خلال هذه المركبة، أضافوا جديداً في مجال العلوم والصناعة، فالمركبة "فكرة جديدة لمستقبل جديد، مستقبل مستدام"، حسب تعبيرها.

تبلغ قدرتها 60 كيلو وات في الساعة

وتعمل بطارية الليثيوم أيون التي تبلغ قدرتها 60 كيلو وات في الساعة كمدّخرة، مما يسمح للمركبة بالقيام برحلات ليلية تصل إلى 600 كيلومتر، وبسرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة.



وكان أعضاء الفريق العلمي الهولندي انطلقوا بـ"ستيلا فيتا" من بلادهم في رحلة تجريبية ومرّوا ببلجيكا ثمّ فرنسا، ومن المقرر أن تنتهي الرحلة في مدينة طريفة جنوب إسبانيا منتصف الشهر القادم.