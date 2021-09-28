رسميا.. غزل المحلة يتعاقد مع معاذ الحناوي

أعلن نادي غزل المحلة عن تعاقده مع المدافع معاذ الحناوي، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريق الإنتاج الحربي.

وجاءت صفقة غزل المحلة الجديدة مواكبة لتوجه محلس إدارة النادي برئاسة المهندس علي العباسي لتلبية احتياجات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة محمد عودة، استعدادا للموسم الجديد.

وضمت الجلسة مع اللاعب، كلا من عمر عبد الله وصابر عيد ووكيل اللاعب محمود شيحة.

ويعتبر الحناوي واحدا من المدافعين الذين يتمتعون بخبرة طوية، حيث بدأ مشواره الكروي ناشئا في النادي الأهلي، حتى وصل إلى الفريق الأول الذي لعب له في السابعة عشرة من عمره، وانضم إلى صفوف كافة المراحل السنية للمنتخبات الوطنية، وقد تعددت المحطات للاعب بعد ذلك، حيث لعب في صفوف أكثر من فريق، منها: المصري، أسوان، الجيش، والإنتاج الحربي. وكانت له تجربة احترافية في ليبيا بنادي الهلال الليبي.