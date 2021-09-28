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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يضم معاذ الحناوي لاعب الإنتاج الحربي لمدة موسمين

صدى البلد

نجح نادي غزل المحلة في التعاقد مع المدافع معاذ الحناوي ''31 عاما''، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريق الإنتاج الحربي.


يعتبر معاذ الحناوي واحدا من المدافعين الذين يتمتعون بخبرة طوية. حيث بدأ مشواره الكروي ناشئا في النادي الأهلي، حتى وصل إلى الفريق الأول الذي لعب له في السابعة عشرة من عمره، وانضم إلى صفوف كافة المراحل السنية للمنتخبات الوطنية، وقد تعددت المحطات للاعب بعد ذلك، حيث لعب في صفوف أكثر من فريق، منها: المصري، أسوان، الجيش، والإنتاج الحربي. وكانت له تجربة احترافية في ليبيا بنادي الهلال الليبي.


جاءت صفقة غزل المحلة الجديدة مواكبة لتوجه محلس إدارة النادي برئاسة المهندس علي العباسي لتلبية احتياجات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة محمد عودة، استعدادا للموسم الجديد.


كانت الجلسة مع اللاعب معاذ الحناوي قد ضمت -خلاف المهندس العباسي-  عمر عبد الله و صابر عيد ووكيل اللاعب محمود شيحة.

غزل المحلة الانتاج الحربى معاذ الحناوي علي العباسي محمد عودة

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