سعر العضوية.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم، الثلاثاء، أن يعرض على الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها المقرر له نوفمبر المقبل، زيادة قيمة عضوية الأهلي في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه، للمؤهل العالي ومن 500 ألف إلى 600 ألف لمن دون المؤهل العالي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته المفتوحة التي جرت بعد ظهر اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف الإدارة التنفيذية بالنادي بإعداد برنامج احتفالية أعضاء الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وتقوم الإدارة التنفيذية بعقد عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية للترتيب لهذه المناسبة العزيزة على كل أبناء الوطن، التي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية تاريخًا يليق بمصر ومكانتها واستعادت كبرياء البلاد وألحقت بالعدو الهزيمة الساحقة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز وديًا على الغابة بـ٧ أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمد مغربي.

خط الوسط: كريم فؤاد - كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.