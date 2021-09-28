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رئيس التحرير
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أخبار البلد

كلمة وزير الخارجية المسجلة أمام الاجتماع رفيع المستوى لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتخلص من الأسلحة النووية..فيديو

وزير الخارجية
وزير الخارجية

ألقى سامح شكري وزير الخارجية كلمة مسجلة أمام الاجتماع رفيع المستوى لإحياء ذكرى ودعم اليوم العالمي، للتخلص الكامل من الأسلحة النووية، في إطار أعمال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وشدّد الوزير شكري خلال كلمته، على أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة امتثال الدول النووية لالتزاماتها بموجب المعاهدة من خلال نزع ترساناتها النووية بشكل كامل، فضلاً عن أهمية مواصلة الدفع بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

 

وقال شكري في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، إن “بعض الدول تخصص مزيدا من نفقاتها للتوسع في تطوير أجيال حديدة من الأسلحة النووية، وتعمل على تكريس مفهوم الردع النووي في عقائدها العسكرية، في الوقت الذي تحتاج فيه البشرية إلى التكاتف وحشد الموارد اللازمة لمواجهة جائحة كورونا التي تهدد حياة الإنسان”.

 

وأضاف وزير الخارجية “تلك الدول تتجاهل التزاماتها بشكل تام ولا تمتثل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

 

 وتابع شكري، قائلًا إن “الأمر من شأنه أن يهدم المعاهدة ويجعلها غير ذات جدوى وأهمية”.

 

وتساءل وزير الخارجية حول مدى جدية ومصداقية الدول التي تغض البصر عن بقاء الدول التي تتصدى لأي جهود دولية تهدف لحظر الأسلحة النووية خارج منظومة عدم الانتشار، في تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، معربا عن أمل مصر في أن يمثل مؤتمر المراجعة المقبل فرصة لكل الأطراف لاعتماد وثيقة ختامية تتناول الركائز الثلاث للمعاهدة بشكل متساو، والتأكيد على التزام الدول النووية بالوفاء بتعهداتها، والتأكيد على عالمية المعاهدة وعدم القبول باستقرار الوضع الحالي بما يترتب عليه من تهديد مباشر لمصداقية المعاهدة وجدواها.

 

شاهد كلمة وزير الخارجية من هنا

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