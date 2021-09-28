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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: الرقعة الزراعية خط أحمر والدولة تضخ المليارات للحفاظ عليها.. فيديو

الرقعة الزراعية
الرقعة الزراعية

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تهتم بزيادة الرقعة الزراعية وهذا يعطي قيمة نسبية في مجال الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن الدولة تضخ المليارات من أجل تطوير المجال الزراعي.

 

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حريصة علي تطوير الرقعة الزراعية والاهتمام بها، مشيرًا إلى أن فدان الأرض يتم استصلاحه بأكثر من 200 ألف جنيه، مؤكدا أن الحفاظ علي الرقعة الزراعية الآن أصبح خط أحمر ولا يمكن المساس بالأراضي الزراعية.


وأوضح محمد القرش، أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، هي المعنية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية.

 

 

 

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