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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الخميس آخر موعد للتسجيل بتنسيق الدبلومات.. ووزير التعليم للطلاب: تعرفوا على دروس العام الدراسي الجديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

خدمة اجتماعية حلوان : تفعيل عمل صندوق التكافل الاجتماعى لدعم الطلاب غير القادرين لسداد المصروفات

 

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء استقبال ملفات الطلاب الجدد المرشحين للجامعة عن طريق مكتب التنسيق الالكترونى للقبول بالجامعات.

 

المدن الجامعية بحلوان : الطلاب الحاصلين على لقاح كورونا خارج الجامعة عليهم تقديم ما يثبت تلقي الجرعتين

 

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .

 

دعما لـ«حياة كريمة».. خدمات علاجية مجانية من قوافل جامعة طنطا الطبية لـ 1288مواطنًا بزفتى

 

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. تعرف على موعد إعلانها عبر هذا الرابط

 

يترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة ، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر موقع التنسيق والحصول على النتيجة .

 

خطة استراتيجية للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا

 

شارك وفد من جامعة الوادى الجديد، في ملتقى إعداد القادة التخصصى بالإسكندرية لمديرى رعاية الشباب ومديرى العموم بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية في أبو قير بالأسكندرية.

 

وزير التعليم للطلاب : تعرفوا على دروس العام الدراسي الجديد عبر هذا الرابط

 

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، طلاب الصفوف من الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي، للتعرَّف على محتوى دروس العام الدراسي الجديد من خلال منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري 

 

وفقا للحسابات الفلكية.. الخميس غرة شهر ربيع الأول

 

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية انه طبقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر ربيع أول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة وست دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاربعاء الموافق 29 من صفر 1434 الموافق 6 اكتوبر 2021(يوم الرؤية).

 

مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي الشريف

 

قرر مجلس جامعة الزقازيق في جلسته 544 بتاريخ 28 /9/2021 صرف ألف جنيه مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعة والعاملين بوظائف الكادر العام من العاملين الدائمين والمنتدبين والمؤقتين بعقود رسمية ، والعاملين بالوحدات المعاونة أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال العسكري والعاملين بنظام اليومية"السركي"  والتربية العسكرية، وكذا المعينين على الصناديق الخاصة وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد 2021/2022 .

 

الدبلومات الفنية .. الخميس آخر موعد للتسجيل بتنسيق القبول بالجامعات .. وننشر قواعد التسجيل

 

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 225 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

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