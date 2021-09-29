عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 189 متهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية فى الزقازيق، بتهمة الاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق،  والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى،  المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة،  189 بينهم 11 موظف  بمكتب التأمينات الإجتماعية بالزقازيق.

تبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق  ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات  على منظومة الحاسب الآلي فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189  بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر بـ7 ملايين جنيه وهى أموال مملوكة لجهة عملهم.

اصطنع المتهمون  استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6،  للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم  لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم،  وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة،وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق بالشرقية التأمينات الإجتماعية

ترشيحاتنا

ميسي يتحدث عن أول أهدافه لباريس سان جيرمان.. والتأقلم مع مبابي ونيمار

الفستان كبير والجزمة.. أروى جودة تكشف موقفا محرجا أثناء عملها عارضة أزياء

هل يقسم الإيجار على الورثة مثل الميراث؟.. الإفتاء تجيب

برلماني يكشف أولويات لجنة اللخطة بدور الانعقاد الثاني

لدينا مكانة وريادة.. علي جمعة: مصر ذكرت في القرآن 82 مرة

تدريبات بدنية قوية لـ سيراميكا كليوباترا على شاطئ شرم الشيخ |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ