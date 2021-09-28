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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي طبطب على الشعب.. أحمد موسى: كل من يتعدى على أملاك الدولة يطبق عليه القانون

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لديها كل المعلومات عن المواطنين وهل الشخص المعتدي على الأراضي الزراعية عنده بيت اخر ام لا؛ مرددا: « كل من يعتدي عليه أملاك الدولة يطبق عليه القانون».


وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « الرئيس السيسي طبطب على الشعب وإنقاذه من براثن الجماعة الإرهابية في 30 يونيو»، مشيرا الي ان السيسي استجاب الي دعوة الشعب وقت ان كان وزيرا للدفاع وقاد الوطن نحو ومستقبل افضل.


وأشار موسى، إلى أن الجيش المصري هو من حمى الشعب من الاحتلال الإخوان، لافتا انه منذ تولي الرئيس السيسي وقام بعدد من المشروعات التنموية القومية والتي تمثل طبطبة على الشعب .


وأكد موسى، ان الرئيس السيسي ساهم في تغيير حياة 58 مليون مواطن مصر في مشروع  الريف المصري.

 

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإزالة جميع أشكال التعدي على جسور نهر النيل، وخاصة فرع رشيد.

وقال السيسي خلال افتتاح إنه قرر ووجه الحكومة لقطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.

وأضاف السيسي في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل، زي ما شوفتوا الترع وحالها، كان بيأثر على حال الناس، ومتقدرش تستفيد بالمية، الدولة بتقوم بدور، والمواطن عليه دور.

وأكمل السيسي: لو انتوا النهاردة كحكومة لو راجعتوا الإجراءات اللي اتعملت في الـ 7 سنين، هتلاقوا إن التخطيط كان لغاية 2052، وقطعنا خطوات كبيرة عشان كنا متأخرين، بعض المواطنين تعدوا على منشآت الحكومة، لما تتكلم إن فرع رشيد بيعدي 30 مليون متر مكعب من المية، بعد ما كانوا 80 مليون، مش هنقبل كحكومة بده، كل التعدي بتاعة المنشآت والحكومة، وزارة الداخلية والقوات المسلحة، آخد تمام عشان نشيل، إحنا مش هنتحايل على حد، بعد 6 شهور أخد تمام، كل التعديات تتشال وأخد تمام خلال 6 شهور، زي ما أنا بعمل تطبين للترع وإجراءات فوق الخيال، اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال، مش هقبل بالتعدي، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول، حد يقولك انت زعلان، لأ، أنا خايف عليكم، ليه بنعمل كده في نفسنا، معلش يا دكتور محمد، - يقصد وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي- ومحدش يزعل مني، انتوا كنتوا بتعملوا إيه، لا لا، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي الكتاب ما بيقول، وتتحط المعدات، وترجع زي ما كانت، لو محتاج تنزل القوات يا محمد نزل، يقصد الفريق محمد زكي، وزير الدفاع- سواء تعدي على الأراضي الزراعية أو غيره، وبالمناسبة وقف كل الدعم لأي حد متعدي على الأراضي الزراعية أو الترع والمصارف.

وأكمل: زي ما إحنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نحسن ونسعد حياة الناس، 6 شهور يا دكتور مصطفى- يقصد رئيس الوزراء".​

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