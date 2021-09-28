أحمد موسى يطالب بالتصوير الجوي لمصر.. اعرف السبب

طالب الإعلامي أحمد موسى بالتصوير الجوي لمصر الآن وكيف كانت منذ 8 سنوات لمعرفة الفارق وماذا تم، من إنجازات ومشروعات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف، أمس، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وتفقد رئيس الأركان الحالة الأمنية في سيناء يعني استقرار الوضع الأمني في مصر.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحارب الإرهاب بشكل متوازي مع المضي قدما في طريق التنمية والتعمير منذ العام 2014.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجماعة الإرهابية سعت لعرقلة مسيرة التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأكد عبر قناة صدى البلد، أن الشعب المصري لن يُكسر ولن تتزحزح عقيدته في ثقته في قيادته السياسية مهما كانت القرارات؛ لأن المصريين يثقون أن ما يقوم به الزعيم السيسي لمصلحة البلد والشعب.