نشرة المرأة والصحة| أضرار ترك "سيلان الأنف" دون علاج.. أسباب وأعراض مرض ثنائي القطب.. تأثير الصداع النصفي على النوم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

أضرار ترك "سيلان الأنف" دون علاج



يلجأ الكثيرون عند علاج سيلان الأنف باستخدام الوصفات الطبيعية والأعشاب؛ حيث ان اغلبهم لا يعتبرونه مرض من الأساس، وذلك دون الالتفاف إلى الأضرار والعواقب التي يمكن أن يتسبب بها للشخص المصاب به.

علاج الطنين النابض بالأعشاب .. وصفات متعددة



يبحث كثيرون عن طرق علاج الطنين النابض بالأعشاب لأنه من أكثر المشكلات الصحية المزعجة ولا يتوفر لدى معظم الناس المعلومات الكافية عنها.

علامات تؤكد ارتفاع ضغط الدم لديك.. وأبرز مضاعفاته



نادرًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم له أعراض ملحوظة، ولكن إذا لم يتم علاجه فقد يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات؛ حيث إنه يزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تسبب الوفاة .. تحذير من أقراص طبية منتشرة على الإنترنت مصدرها الصين



حذرت مجموعة من باحثى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، من شراء أقراص طبية والحبوب الموصوفة طبيا عبر الإنترنت، وذلك للانتشار الكبير لجرعات قاتلة من مادتي «الفنتانيل» و«الميثامفيتامين» في أدوية مغشوشة لكل من «أوكسيكونتين» و«فيكودين» و«زاناكس» أو «اديرال».

فايزر تبتكر أقراصا تحمى من كورونا عند الاختلاط بالمصابين



أعلنت شركة فايزر الأمريكية تمكنها من ابتكار دواء جديد يحمي المخالطين لمصابي كورونا من انتقال العدوى عند تناوله عن طريق الفم.

في يومه العالمي.. 7 خطوات للوقاية من داء الكلب



يحتفل العالم باليوم العالمي لـ داء الكلب في 28 سبتمبر من كل عام وذلك لزيادة الوعي العالمي حول تأثير داء الكلب على البشر والحيوانات؛ حيث إن داء الكلب فيروس مميت ينتقل للبشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، وعادة ما ينتقل فيروس داء الكلب من خلال التعرض للعض من حيوان مصاب به.

علاج التهاب الحلق بسرعة.. بـ 8 طرق طبيعية



التهاب الحلق من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب ازدياد حالات الإصابة بنزلة البرد والإنفلونزا.

‏علاج آلام الرقبة الشديدة.. وكيفية تشخيصها



يعتمد علاج آلام الرقبة الشديدة على إجراء فحص جسدي، وسوف يحصل الطبيب على تاريخك الطبي بالكامل، ولكن يجب أن تكون مستعدا لإخبار طبيبك بأعراضك، ويجب عليك أيضًا إخبارهم بجميع الأدوية والمكملات التي تصرف دون وصفة طبية التي كنت تتناولها.

دراسة تكشف تأثير الصداع النصفي على النوم



يعد الصداع النصفي من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر فى مختلف أنحاء العالم ومن ثم يقوم العلماء بإجراء الأبحاث والدراسات لفهم طبيعة هذه المشكلة الصحية وتأثيرها على الإنسان بشكل أكبر.

أسباب وأعراض مرض ثنائي القطب.. وطرق علاجه



يعتبر مرض ثنائي القطب، وكان يعرف قديما باسم الاكتئاب الهوسي، وهي عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في حدوث تقلبات مزاجية مفرطة وهوس زائد .

وسيلة فعالة لعلاج النحافة.. شروط ممارسة الأطفال للرياضة



قد يصاب الأطفال بـ النحافة الشديدة وخصوصا عند اقترابهم من سن المراهقة، وهو امر اصبح منتشر بشكل كبير، وهو ما يدفع الكثير من الامهات لجعل ابنائهم يمارسون التمارين الرياضية لكي يكتب أبنائهم بعض العضلات.

دراسة : المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا بنسبة 80٪



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر التدخين في ظل انتشار فيروس كورونا من قبل باحثون من جامعة أكسفورد، أن المدخنين الذين يصابون بعدوى فيروس كورونا Covid هم أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للدخول إلى المستشفى مقارنة بمن لا يشربون السجائر.