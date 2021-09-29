مصرع عجوز مسن صدمته سيارة بشوارع المحلة الكبري بسبب السرعة الزائدة

لقى رجل عجوز مسن مصرعه متأثرا بجراحه فى حادث تصادم بسيارة ملاكى بمنطقة أبوشاهين التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ من الأهالى بمصرع رجل مسن فى الستينيات من عمره أثناء عبوره الطريق إثر اصطدامه بسيارة ملاكى.



وانتقلت قوة من مباحث قسم أول الى مكان الحادث ولم يتعرف على هوية الرجل المسن ولا توجد معه أى أوراق إثبات شخصية، وتبين إصابته بنزيف داخلى أودى بحياته فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى.



وألقى القبض على سائق السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة .