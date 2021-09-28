عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائية محمد صلاح أمام بورتو تقوده لأرقام مميزة مع ليفربول بدوري الأبطال

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل  نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب  ليفربول هدفين لفريقه في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 هدف محمد صلاح فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عقب  توغل كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين وأنهاه بتسديدة قوية ارتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا لتجد متابعة لـ صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالمباراة  في الدقيقة 61 عقب تمريرة بينية متقنة عن طريق كورتيس جونز إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه صلاح المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 67 .

 

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة بعد زيارة شباك بورتو، نستعرضها في السطور التالية:


- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب إفريقي يسجل في دوري أبطال أووربا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفا).

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثماني لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في إبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كلا من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).

محمد صلاح ليفربول بورتو دوري ابطال أوروبا صامويل ايتو ديدييه دروجبا تشيلسي أدينسون كافاني

ترشيحاتنا

كيروش اسم يليق بمصر .. ربيع ياسين: حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب أدى ما عليه

ربيع ياسين يفتح النار على الجبلاية: التربيطات كبيرة والمصالح تحكم اختيار المدربين

شوقي غريب يكشف سر عودته للمنتخب الأولمبي .. فيديو

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ميلان ويحول تأخره لانتصار مثير بدوري الأبطال

محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد رفقة ممثلة هندية.. شاهد

توابع أزمة الغواصات| ماكرون: الاتحاد الأوروبي ساذج.. ووقعنا صفقة تسليح ضخمة مع اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

السعودية: إسرائيل تخالف قرارات الشرعية الدولية بعدم إخضاع منشآتها النووية للرقابة

اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تكشف حقيقة امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

مش أول مرة.. شاهد لحظة ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبيض في ليون

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

شريف سليمان يكتب: خلصت الحدوتة

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ