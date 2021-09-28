ثنائية محمد صلاح أمام بورتو تقوده لأرقام مميزة مع ليفربول بدوري الأبطال

سجل نجمنا الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفين لفريقه في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف محمد صلاح فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عقب توغل كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين وأنهاه بتسديدة قوية ارتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا لتجد متابعة لـ صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالمباراة في الدقيقة 61 عقب تمريرة بينية متقنة عن طريق كورتيس جونز إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه صلاح المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 67 .

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة بعد زيارة شباك بورتو، نستعرضها في السطور التالية:



- أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب إفريقي يسجل في دوري أبطال أووربا (باستثناء الأدوار التمهيدية) برصيد 31 هدفا، متجاوزا الكاميروني صامويل إيتو (30 هدفاً)، وخلف الإيفواري ديدييه دروجبا (44 هدفا).

- سجل صلاح في سبع مباريات من أصل ثماني لعبها مع ليفربول هذا الموسم، حيث زار شباك كل من نورويتش سيتي، تشيلسي، ليدز، ميلان، كريستال بالاس، برينتفورد وبورتو (هدفين) باستثناء بيرنلي فقط.

- سجل صلاح في كل مباراة من مبارياته الـ6 الأخيرة مع ليفربول في جميع البطولات، ليصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية مع النادي منذ صلاح نفسه في إبريل 2018، عندما سجل في 7 متتالية.

- صعد صلاح إلى المركز الـ19 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 35 هدفا، متجاوزا كلا من جيرد مولر وواين روني (34 هدفًا)، ليتعادل مع إدينسون كافاني (35 هدفا)، ويفصله هدف وحيد عن فيرينتس بوشكاش (36 هدفا).

- أصبح بورتو هو أكثر فريق نجح صلاح في التسجيل بشباكه بدوري أبطال أوروبا بعدما أصبحت الحصيلة أربعة أهداف، لتتجاوز شباك الفريق كلا من سالزبورج النمساوي وماريبور السلوفيني (استقبلا 3 أهداف من صلاح).