أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ميلان ويحول تأخره لانتصار مثير بدوري الأبطال

قلب أتلتيكو مدريد الإسباني الطاولة أمام ميلان الإيطالي، وحقق فوزًا قاتلاً، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم رافائيل لياو لـ ميلان الإيطالي بالدقيقة 20، قبل أن يتعادل أنطوان جريزمان لـ أتلتيكو مدريد بالدقيقة 84، فيما سجل لويس سواريز هدف الفوز الثاني بالدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر ليفربول (6 نقاط)، بينما ظل ميلان بالمركز الأخير بدون نقاط.

ملخص مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد

سجل ميلان الهدف في الدقيقة 20 من زمن المباراة، عن طريق رافايل لياو بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين أوبلاك.

وفى الدقيقة 29 أشهر الحكم بطاقة حمراء لفرانك كيسي لاعب وسط ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وتمكن جريزمان في الدقيقة 84، من تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو بطريقة جميلة، بعد كرة طولية ممتازة لعبت باتجاه لودي الذي مرر الكرة برأسية داخل المنطقة، ليقابلها جريزمان بتسديدة ممتازة بقدمه اليسرى في الشباك.



ضغط أتلتيكو استمر في الدقائق الأخيرة، حتى حصل الإسبان على ركلة جزاء بعد لمسة يد على كالولو، تمكن سواريز من تحويلها لهدف ثانٍ للأتليتي بالدقيقة 90+6.

