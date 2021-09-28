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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي غريب يكشف سر عودته للمنتخب الأولمبي .. فيديو

شوقي غريب
شوقي غريب

قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، إنه لم يتم إقالته من تدريب المنتخب الأولمبي بعد العودة من أولمبياد طوكيو، وإنما عقده كان قد انتهى.

وتابع  شوقي غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان السبب في عودة الجماهير للملاعب في 2019، وحقق بطولة أفريقيا مع المنتخب الأولمبي وتم تكريمه بعدها من الرئيس السيسي.

وأضاف  شوقي غريب ، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم الفوز على البرازيل من قبل المنتخب الأولمبي وذلك خلال تدريبه للمنتخب.

وأوضح   شوقي غريب أن 90 دقيقة فصلت المنتخب الأولمبي عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن المنتخب الأولمبي من أفضل 8 فرق على مستوى العالم.

وأكد  شوقي غريب أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة تواصل معه ليبلغه بتجديد عقده على رأس المنتخب الأولمبي، بترشيح من الكابتن فينجادا.

وأردف شوقي غريب، «أقسم بالله العظيم الكابتن هاني أبو ريدة ليس له دخل في التجديد له لتولي مهمة المنتخب الأولمبي».

شوقي غريب صدى البلد على مسئوليتي أحمد موسى المنتخب الأولمبي طوكيو

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