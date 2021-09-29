ربيع ياسين: الأهلي مش عاجبنا.. والفريق بيكسب بفضل الله ثم الإدارة الجيدة

قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب السابق، إن أداء النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة كان ضعيفا، مردفا: «الأهلي مش عاجبنا، والفريق بيكسب بفضل الله ثم الإدارة الجيدة».

وأضاف ربيع ياسين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لديه تقصير كبير، والجمهور حزين من الأداء.

وأشار ربيع ياسين، إلى أن المدير الفني هو سبب تراجع أداء النادي الأهلي، موضحا أن جميع الإمكانات متوفرة للإدارة الفنية ورغم ذلك هناك تقصير كبير، وغياب الإبداع عن المارد الأحمر.

وأردف ربيع ياسين أن الجمهور حزين من ضعف الأداء، لكن النادي الأهلي لا يعتمد على القرارات الانفعالية؛ وذلك سر نجاحه، كما أن الإدارة تعطي المدير الفني مساحة كبيرة من الحرية في اتخاذ القرارات، مضيفا أن المارد الأحمر لا يوجد لديه عجز في اللاعبين ولا يفكر في رحيل موسيماني بسبب النتائج.

واستطرد ربيع ياسين: لا أعلم شيئا عن بيرسي تاو اللاعب الجديد للنادي الأهلي، مضيفا أن المارد الأحمر يختار اللاعبين عن طريق مواصفات فنية على أعلى مستوى.