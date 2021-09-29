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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح "الكابتن".. وائل جمعة يكشف موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

وائل جمعة
وائل جمعة

قال وائل جمعة مدير الكرة بـ منتخب مصر الأول، إن محمد صلاح لاعب الفراعنة المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، هو قائد الفريق القومي؛ عندما تجتمع الكتيبة بأجمعها.

 

وأضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "المحترفون سينضمون بعد مباراة ليبيريا المقرر لها الخميس، وكيروش شاهد مباريات كثيرة جدًا للمنتخب وللأندية".

 

وأردف: "كيروش يُفضل من خلال المباراة الودية أن يرى اللاعبين على أرض الواقع، حتى يحصل على مؤشرات قبل مباراة ليبيا".

 

وأكمل وائل جمعة: "سيتم استبعاد لاعبين من المنتخب بعد حضور المحترفين، وكيروش سيضم كل معسكر 20 لاعبًا و4 حراس مرمى، هذا الرقم سيكون ثابتًا دائمًا".

 

واستطرد: "تواصلت مع محمد عبد الشافي بعد استبعاده بسبب إصابته، وقمنا بضم محمد حمدي بديلًا له".

 

وواصل: "كيروش تحدث مع اللاعبين قبل التدريبات عن أهمية التأهل لكأس العالم بالنسبة للجماهير المصرية، وركز على أن هذا ما سيسعدهم، واللاعبون استقبلوا حديثه بحماس شديد، وإن شاء الله نعود لصدارة المجموعة من خلال مباراتي ليبيا".

 

واختتم: "كيروش وجه الشكر للجهاز الفني السابق لأنه وضع حجر الأساس الذي سنبني عليه بعد حصد 4 نقاط، ونعد أننا سنساعد اللاعبين بكل ما أوتينا من قوة لنحقق أحلام الجماهير".

وائل جمعة منتخب مصر محمد صلاح كيروش مباراة ليبيا

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