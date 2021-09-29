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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي لأسطولها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. تعرف عليها

                                

يتخوف عدد من المواطنين شراء سيارة مستعملة ، بسبب قلة معرفته وخبرته فى هذا المجال ، وحظره من أى عملية نصب قد تحدث عليه، من قبل التجار أو أفراد عادية ، لذلك يلجأ بعض منهم لشراء سيارات جديدة " زيرو " او " كسر زيرو ".

 

شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي إلى أسطولها

 

أعلنت شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز أسطول سياراتها المميز الذى يضم العديد من الطرازات الخارقة بـ 100 سيارة أودي TFSI A6 45  .

 

يصل لـ20 ألف جنيه.. أوفر برايس على ميتسوبيشي إكسباندر في مصر

 

طرح وكيل ميتسوبيشي ، فى مصر الموديل الجديد 2022 ، من طرازه الشهير إكسباندر ، خلال الفترة الماضية ، ولكن بسبب الأزمات العالمية كنقص الرقائق الالكترونية وتداعيات غلق المصانع نتيجة فجائحة فيروس كورونا المستجد ، قلة حصص جميع الاسواق العالمية من الطرازات .

 

لأول مرة .. رسميا ارتفاع أسعار جيتور X95  بالسوق المصرى

 

أصدر الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية المنضمة حديثا إلى السوق المصرى جيتور ، بيانا يوضح فيه أول زيادة سعرية رسمية لطرازها الذى حقق نسب مبيعات جيدة منذ طرحه X95  .

 

ظهور الجيل الجديد من كيا Rio الشهيرة .. شاهد

 

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ، عن شكل موديلها الجديد من سياراتها Rio الشهيرة ، بعد ان استعرضت تصميمها ، التي طورتها لتكون من بين أكثر المركبات المتوسطة الحجم عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

 

داسيا داستر موديل 2021 تتحول لسيارة سباق

 

قامت شركة باريورديزاين المختصة بتعديل السيارات بإجراء عده تعديلات مثيرة علي السيارة الرياضية متعدده الأستخدامات و الموجهه للطرق الوعرة داسيا داستر موديل 2021.

 

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية أودي E-TRON موديل 2022 .. صور

 

شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية و سرعان ما بدأت الشركات العالمية الكبيرة تتجه صوب هذه الفئة رغبه منها في مواكبه العصر الجديد.

 

 

اخبار السيارات اخبار السيارات نصيحة قبل شراء سيارة شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي

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