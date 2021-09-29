أخبار السيارات| 18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي لأسطولها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يتخوف عدد من المواطنين شراء سيارة مستعملة ، بسبب قلة معرفته وخبرته فى هذا المجال ، وحظره من أى عملية نصب قد تحدث عليه، من قبل التجار أو أفراد عادية ، لذلك يلجأ بعض منهم لشراء سيارات جديدة " زيرو " او " كسر زيرو ".

أعلنت شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز أسطول سياراتها المميز الذى يضم العديد من الطرازات الخارقة بـ 100 سيارة أودي TFSI A6 45 .

طرح وكيل ميتسوبيشي ، فى مصر الموديل الجديد 2022 ، من طرازه الشهير إكسباندر ، خلال الفترة الماضية ، ولكن بسبب الأزمات العالمية كنقص الرقائق الالكترونية وتداعيات غلق المصانع نتيجة فجائحة فيروس كورونا المستجد ، قلة حصص جميع الاسواق العالمية من الطرازات .

أصدر الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية المنضمة حديثا إلى السوق المصرى جيتور ، بيانا يوضح فيه أول زيادة سعرية رسمية لطرازها الذى حقق نسب مبيعات جيدة منذ طرحه X95 .

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ، عن شكل موديلها الجديد من سياراتها Rio الشهيرة ، بعد ان استعرضت تصميمها ، التي طورتها لتكون من بين أكثر المركبات المتوسطة الحجم عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

قامت شركة باريورديزاين المختصة بتعديل السيارات بإجراء عده تعديلات مثيرة علي السيارة الرياضية متعدده الأستخدامات و الموجهه للطرق الوعرة داسيا داستر موديل 2021.

شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية و سرعان ما بدأت الشركات العالمية الكبيرة تتجه صوب هذه الفئة رغبه منها في مواكبه العصر الجديد.