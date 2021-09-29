الأهلي يفتح الباب أمام أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي محمد فاروق، مسؤولو النادي الأهلي، فتحوا الباب أمام فكرة انضمام النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح وهداف الزمالك، في نهاية الموسم؛ عقب انقضاء عقده مع الفريق الأبيض.



وقال فاروق، فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات رسمية بعد مع بن شرقي؛ انتظاراً لشهر يناير المقبل، ودخوله فترة السماح بآخر 6 أشهر في عقده ولكن اللاعب المغربي دخل بالفعل دائرة اهتمامات لجنة التخطيط التي أوصت بضمه".



وأضاف: " أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تواصل مع وكيل اللاعب من أجل معرفة إمكانية رحيل بن شرقي للأهلي وخاصة بعد علمه بتلقي اللاعب عروض خليجية لمغادرة الزمالك".

وشارك لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برفقة المطرب سعد المجرد.

وعلق عليها: “أوقات لا تنسى برفقة أخويا سعد المجرد”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده.