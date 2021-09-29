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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: الوكلاء يتحكمون في تعيين المدربين بالدوري المصري

أحمد صالح، نجم نادي
أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق

أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك وكلاء يتحكمون فى تعيين المدربين فى الدوري المصري، مشددًا على أن هناك مدربين يدفعون من أموالهم من أجل الوجود على الساحة.

وقال “صالح” فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "تامر عبدالحميد نجم الزمالك مدير فني مميز ولكنه يجلس فى البيت ولم يحصل على فرصة بسبب عدم وجود من يسانده فى الكرة المصرية".

وأضاف: "أسلوب عملى الملتزم سبب عدم استمراري فى تدريب المنتخبات على مدار الفترة الماضية، وأنصح هاني أبوريدة بمنح الجميع الفرص وليس أشخاصًا معينة".

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