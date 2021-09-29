مدرب سلة الأهلي: البطولة العربية عادت لقوتها بمشاركة أندية لها تاريخ باللعبة|فيديو

قال أحمد الجارحي، مدرب فريق الأهلي لكرة السلة، إن البطولة العربية للأندية التي سيشارك فيها فريقه تعد قوية للغاية، رغم قلة عدد الأندية المشاركة مؤخرًا نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “الجاري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد السكندري، ينظم بطولة هذا العام بشكل جيد للغاية، حيث يتواجد ناديان من قطر بالإضافة إلى نادي بيروت، والاتحاد السكندري، وهو ما يعني عودة البطولة لقوتها المعهود عليها بمشاركة أندية أصحاب تاريخ.

واستكمل تصريحاته، أن الأهلي استعد للبطولة العربية، بتتويجه ببطولة القاهرة، مشيرًا إلى أن فريقه اجتهد بشكل كبير خلال فترة الإعداد للظهور بالشكل الأمثل، وأصبح الأهلي جاهزًا للبطولة.

واختتم الجارحي حديثه «وجود أوجستي على رأس القيادة الفنية للفريق أمر رائع، خاصة أنه على دراية بالأندية المصرية كونه مدربًا سابقًا للزمالك، فضلًا عن أنه مدرب على أعلى مستوى واللاعبين في وجوده يبذلون قصارى جهدهم لحجز مقعد بالتشكيل الأساسي».

