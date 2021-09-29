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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو رابطة الأندية المحترفة: حسم مستقبل الدوري الجديد السبت المقبل

صدى البلد

أكد شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لا يوجد تعارض بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وسيكون هناك تنسيق بين الطرفين في الفترة المقبلة.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، والذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة: "هناك اجتماع يوم السبت لحسم مستقبل وشكل الدوري الجديد، وقرعة الدوري ستكون يوم 5 أكتوبر القادم".

وفي سياق آخر، قال طارق العشري، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، إنه لم يخض تجربة تدريبية جديدة بعد الطلائع كونه غادر النادي بعد انطلاق بطولة الموسم الممتاز. 


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد أنه حاول الحصول على عقود خليجية لكنه صُدم بعدم اعتراف الاتحاد الآسيوي بشهادات تدريب الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن خاطب الاتحاد الآسيوي للحصول على الشهادات المطلوبة. 


وعلق على تتويج طلائع الجيش بكأس السوبر على حساب الأهلي قائلا «الأحمر ذاق من نفس كأس ركلات الجزاء»، معربا عن اندهاشه من توقيع عقوبة على الجهاز الفني للأهلي بعد خسارة السوبر.
وأشاد العشري ببيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي قائلا «على صعيد النتائج قدم أداء جيدا، باستثناء خسارة الدوري، وإن كان تلاحم المواسم سببا أساسيا في هذا الأمر».


وأشار العشري إلى أن الأهلي خسر بعض المباريات عقب البطولة الأفريقية، رغم تقدمه في بداية هذه اللقاءات، متابعًا «الأهلي كان فايق أكتر من فايلر في بدايته». 

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