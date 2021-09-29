وكيل أعمال ميسي السابق: كنا نظن أنه سيعتزل في برشلونة

قال هوراسيو جاجيولي، أول وكيل أعمال للأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، إن رحيل “ميسي” عن البارسا؛ كان محزنا للغاية.

وأوضح هوراسيو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تفاجأنا برحيل ميسي، ويوم رحيله كان محزنا ولم نتخيل رحيله بهذه الطريقة، وكنا نظن أنه سيعتزل في برشلونة".

وأضاف: "واقعة المنديل بانضمامه لبرشلونة تاريخية، وتلقيت العديد من العروض، ولكنني احتفظ به في أحد بنوك أندورا ويستحق التواجد في متحف برشلونة".

واستطرد: "لم أهدد بنقل ميسي لريال مدريد، ولكني أبلغت برشلونه بأن المماطلة في ضمه ستدفعني لعرضه على أندية أخرى، ومن هنا تم التوقيع على الاتفاق على المنديل".