يمتد لـ 14 كيلو مترًا.. ممشى مدينة العلمين الجديدة متعة لكل المصريين|صور

تعد مدينة العلمين الجديدة طفرة سياحية ومعمارية كبيرة بمنطقة الساحل الشمالى والتى تضم العديد من المباني والأبراج السياحية.



ويتميز كورنيش العلمين الجديدة بأنه تحفة معمارية رائعة تجذب إليها عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بذلك الكورنيش السياحي الفريد الممتد لـ 14 كيلو مترًا .

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، بمنطقة الساحل الشمالى ولها الكورنيش ممتد بطول 14 كيلو مترًا تقريبا على البحر يوازى كورنيش الإسكندرية.

ويؤكد جمال الشورى عضو مجلس النواب بمطروح إن مدينة العلمين الجديدة مدينة متكاملة تتوافر فيها كافة الخدمات ولن تكون مدينة صيفية فقط ولكنها مدينة تعمل على مدار العام كله .



وأضاف أن الرئيس السيسى وفى بوعدة بأن تكون شواطئ المدينة مفتوحة أمام جميع المصريين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.



مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة مدينة سكنية وسياحية وصناعية وتعليمية وترفيهية وزراعية ونموذجاً للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة.

وتعد العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر وهى إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى يسعى الى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا وذلك بامتداد الساحل الشمالى مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.

وروعي في تخطيط المدينة أن تكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا قويًا كما تم إنشاؤها مركزًا للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.

ومن أهم المعالم بمدينة العلمين الجديدة هى تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً.