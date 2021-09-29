عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يمتد لـ 14 كيلو مترًا.. ممشى مدينة العلمين الجديدة متعة لكل المصريين|صور

كورنيش مدينة العلمين
كورنيش مدينة العلمين الجديدة

تعد مدينة العلمين الجديدة طفرة سياحية ومعمارية كبيرة بمنطقة الساحل الشمالى والتى تضم العديد من المباني والأبراج السياحية.

 

إزالة 101 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في مطروح

شاهد.. محافظة مطروح تستعد لموسم السيول


ويتميز كورنيش العلمين الجديدة بأنه تحفة معمارية رائعة  تجذب إليها عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بذلك الكورنيش  السياحي  الفريد الممتد لـ 14 كيلو مترًا .

 

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، بمنطقة الساحل الشمالى ولها الكورنيش ممتد بطول 14 كيلو مترًا تقريبا على البحر يوازى كورنيش الإسكندرية.

 

ويؤكد جمال الشورى عضو مجلس النواب بمطروح  إن  مدينة العلمين الجديدة مدينة متكاملة تتوافر فيها كافة الخدمات ولن تكون مدينة صيفية فقط ولكنها مدينة تعمل على مدار العام كله .


وأضاف أن الرئيس السيسى وفى بوعدة بأن تكون شواطئ المدينة مفتوحة أمام جميع المصريين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.


مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة مدينة سكنية وسياحية وصناعية وتعليمية وترفيهية وزراعية  ونموذجاً للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة.

 

وتعد العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر وهى إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، والذى يسعى الى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا وذلك بامتداد الساحل الشمالى مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.

 

وروعي في تخطيط المدينة أن تكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا قويًا كما تم إنشاؤها مركزًا للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.

 

ومن أهم المعالم بمدينة العلمين الجديدة هى تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً.

IMG20210924174732
IMG20210924174732
مطروح محافظة مطرح اخبار محافظة مطروح اخيار المحافظات العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

كرات نارية تطير في سماء مدينة أمريكية وتثير الرعب.. ما القصة

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

حدث ليلا | 718 اصابة كورونا جديدة و39 وفاة.. توفيق عبد الحميد يتعرض للنصب.. 5 أرقام قياسية لـ مو صلاح.. بركان لابالما يصل المحيط الاطلنطي

أخبار التكنولوجيا.. آبل تهدد فيسبوك بحظرها من متجرها.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس

أخبار السيارات| 18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي لأسطولها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ