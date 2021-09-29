أشرف قاسم : يجب على اتحاد الكرة معاقبة اللاعب مصطفى محمد

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يجب على اتحاد الكرة معاقبة مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي، وذلك بعد الواقعة الأخيرة في مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حسام البدري لو استمر في قيادة تدريب المنتخب كان ستتم معاقبة مصطفى محمد وعدم ضمه في المعسكر المقبل للفراعنة".

وأعرب فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي عن سعادته بتحقيق الفوز علي منافسه جوزتيبي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي .

وحقق جالاتا سراي فوزا هاما على فريق جوزتيبى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "تورك تليكوم أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وقال فاتح تريم بعد المباراة : سعيد بما قدمه اللاعبين في المباراة وحصولنا علي الثلاث نقاط كنا نستحق ذلك وحصلنا عليه .

وأكمل : قاتل اللاعبون بشكل جيد واشكر الجماهير علي دعمهم لنا في الملعب ولدينا العديد من اللاعبين واتوقع منهم المزيد من حارس المرمي موسيلرا الي مصطفي محمد وكيلنيتش .



وشارك مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي مصطفى محمد كبديل في المباراة، حيث دفع به المدرب فاتح تريم، في الدقيقة 90+3، بدلًا من محمد كريم أكتوركوغلو.