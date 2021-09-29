دوري أبطال أوروبا.. تقييم محمد صلاح بعد هدفيه في بورتو البرتغالي

سجل نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هدفين، لفريقه، في مواجهة بورتو البرتغالي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هدف صلاح الأول جاء في الدقيقة 18؛ بعد توغل كورتيس جونز لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء بورتو من جهة اليمين وأنهاه بتسديدة قوية ارتدت من يد الحارس ديجو ميريلس كوستا؛ لتجد متابعة من محمد صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني له، والثالث لفريقه بالمباراة، في الدقيقة 61؛ عقب تمريرة بينية متقنة عن طريق كورتيس جونز إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه صلاح، المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية، ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 67 .

تقييم محمد صلاح بعد هدفيه في مباراة ليفربول وبورتو

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 8.4 / 10، وهو ثاني أعلى لاعبي ليفربول تقييمًا بعد كورتيس جونيز، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.6%، وبلغت نسبة تمريرته الصحيحة 85%.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته مرة، بينما صوب تسديدتين طوال مشاركته، وذلك تجاه المرمى.