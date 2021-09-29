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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مفوضية السلام بالسودان يؤكد الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا

الخرطوم
الخرطوم

أكد رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان محمد الدبيلو، التزام الدولة والمفوضية، بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، بما يضمن تعافي المجتمع السوداني، ويؤسس لبناء ثقة تمثل الضامن الرئيسي للتحول الديموقراطي.


والتقى رئيس مفوضية السلام بالسودان، أمس الثلاثاء، مع سفيرة مملكة السويد بالخرطوم سيقني بورقستلار، وتناول اللقاء خطوات تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا وما تم إنجازه حتى الآن.


واستعرض الدبيلو، خلال اللقاء، الخطوات والترتيبات التي تم تنفيذها، والجهود الكبيرة التي بذلت، لافتا إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يتطلب تنفيذها جهود ودعم الأصدقاء والداعمين، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.


من جهتها، أكدت سفيرة السويد، وقوف بلادها مع السودان لاستكمال جهوده لتحقيق التحول الديمقراطي، ودعمها لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام في كافة المجالات، ومن بينها المجال الإنساني، وخاصة ما يتعلق بالنازحين واللاجئين.

السودان السلام اتفاق جوبا السويد اخبار العالم

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