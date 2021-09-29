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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. آبل تهدد فيسبوك بحظرها من متجرها.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها في التالي:

 

شبهة الاتجار بالبشر..آبل تهدد فيسبوك بحظرها من متجرها

هددت شركة آبل بحظر وإزالة جميع منتجات شركة فيسبوك من متجر التطبيقات الخاص بها App Store ، بعد عدد من التحقيقات الصحفية التي أكدت وجود شبهة في الاتجار بالبشر على تطبيقات فيسبوك، بما فيها تطبيق إنستجرام.

 

كيفية تحميل أحدث إصدار من ماين كرافت Minecraft لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد

يمتلئ متجر تطبيقات آبل وجوجل لهواتف الآيفون والأندرويد بالعديد من الألعاب بداية من الألعاب البسيطة إلى ألعاب الفيديو، ومن أكثر الألعاب التي يفضلها المستخدمون من جميع الفئات العمرية تأتي لعبة Minecraft ماين كرافت المليئة بالمغامرات والميزات المذهلة. 

 

واتسآب يحظر هذه الهواتف خلال أسابيع

يستعد تطبيق واتسآب WhatsApp لإيقاف خدمته على ملايين الهواتف الذكية، في غضون أسابيع قليلة ولذلك لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، حيث سيحتاج المستخدمون إلى شراء هواتف جديدة للحصول على تحديثات التطبيق. 

 

بعد إعلانه رسميا.. سعر ومواصفات وموعد طرح آيفون 13 برو ماكس

فاجآت شركة آبل الأمريكية مستخدميها بقدرات هاتف iPhone 13 Pro Max بعد الإعلان رسميا عنه عنه في مؤتمرها الأبرز منذ أسبوعين، حيث استطاعت آبل تحويل من مجرد هاتف إلى كاميرا تصوير بقدرات مذهلة. 

 

لهواتف آيفون وأندرويد.. أفضل تطبيقات حماية من الفيروسات في 2021

أصبح الاعتماد على الهواتف الذكية ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها فأصبحنا ندير حسابتنا المصرفية من خلال هواتفنا وكذلك أعمالنا ودراستنا ومشروعاتنا ناهيك عن إدارة المنازل والأجهزة، حيث أصبح كل شئ يدار من الهاتف، الأمر الذى يجعلنا نولى أهمية قصوى لحماية هواتفنا الذكية لمنعها من الاختراق أو الإصابة الفيروسات الضارة.

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