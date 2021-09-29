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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بغرب الأقصر

صدى البلد

شنّت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة ازالات مكبرة بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز وبالتنسيق مع مركز شرطة القرنة.

 

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 20 حالة منها 15 حالة زراعة بمساحة 900 متر تقريبا وعدد 5 حالات مبانى بمساحة 650 مترا.

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شارك بالحملة كل من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، نائبا رئيس المركز وممثلي الإدارة الهندسية وعناصر من الرى باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

 

ياتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم فى مواجهه مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.  

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